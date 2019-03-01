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Çin Dışişleri Bakanlığı: Yaptırımların kalkması düşüncesi iki tarafın tutunması gereken ortak faktör olmalı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Kuzey Kore'nin Pyongyang yönetimine uygulanan yaptırımların kalkmasının Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması sürecinin önemli bir parçası olduğu yönünde hemfikir olduğunu belirterek, bunun tutunulacak ortak faktör olması gerektiğini bildirdi.

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Bakanlık Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, iki ülkenin Vietnam zirvesi sonrasında diyaloğu sürdürme noktasında olumlu dileklerini ifade etmesine ilişkin, "Bunu memnuniyetle karşıladığımızı ifade ediyoruz." dedi.

Lu Kang, Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımların kalkması konusunda iki ülkede hala farklılıklar olduğunu ancak bu konunun Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması sürecinin önemli bir parçası olduğu yönünde hemfikir olduklarını kaydetti. Lu, "Yaptırımların kalkması düşüncesi iki tarafın tutunması gereken ortak faktör olmalı." diye konuştu.

Sözcü Lu, ayrıca, tüm tarafları bu konuya yapıcı bir tutumla bakmaya ve Yarımada'nın sorununu kapsamlı şekilde çözmek için ortaklaşa çaba harcamaya çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile dün Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yaptığı zirveden anlaşmaya varamadan ayrılmıştı.

Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Hanoi'de dün yapılan zirvenin "gerçekten verimli geçtiğini" söyleyen Trump, "Herhangi bir şey imzalamanın iyi bir fikir olmayacağında karar kıldık." ifadesini kullanmış ve Kuzey Kore lideri Kim ile "çok güçlü bir ilişki" kurulduğunu ancak anlaşmaya varılamadığını belirtmişti.

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