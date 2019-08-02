Çin´den ABD vergileri için 'karşı önlem' duyurusu

Çin Dışişleri Bakanlığı´ndan yapılan açıklamada, ülkenin bu açıklamadan memnun olmadığı ve karşı çıktığı ifade edildi. Gerginlikleri tırmandırmanın küresel ekonominin yararına olmayacağı belirtilirken, ABD´nin mümkün olan en kısa sürede bu hatadan dönmesi gerektiği belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı açıklmasında ayrıca "topun" ABD mahkemelerinde olduğunu ve ABD´nin Ağustos ayında devam etmesi planlanan ticaret görüşmeleri konusunda "samimiyet" göstermesi gerektiğine işaret edildi ve ülkenin asla göz korkutma ve tehditlerden etkilenmeyeceği ifade edildi.