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Çin´den ABD vergileri için 'karşı önlem' duyurusu

Çin, ABD Başkanı Donald Trump´ın Çin´den ithal edilen 300 milyar dolarlık ürüne 1 Eylül´de yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurması üzerine, ABD´nin bu kararı uygulamaya geçirmesi halinde 'karşı önlemlerin' alınacağını duyurdu.

  • DHA
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Çin Dışişleri Bakanlığı´ndan yapılan açıklamada, ülkenin bu açıklamadan memnun olmadığı ve karşı çıktığı ifade edildi. Gerginlikleri tırmandırmanın küresel ekonominin yararına olmayacağı belirtilirken, ABD´nin mümkün olan en kısa sürede bu hatadan dönmesi gerektiği belirtildi.
 
Çin Dışişleri Bakanlığı açıklmasında ayrıca "topun" ABD mahkemelerinde olduğunu ve ABD´nin Ağustos ayında devam etmesi planlanan ticaret görüşmeleri konusunda "samimiyet" göstermesi gerektiğine işaret edildi ve ülkenin asla göz korkutma ve tehditlerden etkilenmeyeceği ifade edildi.

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