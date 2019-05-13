22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0882
  • 6,8597
  • 253.983
  • 86.292
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çin’den ABD’ye 60 milyar dolarlık misilleme

Çin, 60 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürünlere gümrük tarifesinin yüzde 5 ila yüzde 25 oranında artırdığını bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çin Devlet Konseyi Tarife ve Vergi Komisyonundan yapılan açıklamada, ABD’nin 200 milyar dolar değerindeki Çin mallarına gümrük tarifesini yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarmasına misilleme olarak 60 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürünlere yüzde 5 ila yüzde 25 vergi artışının yapıldığı kaydedildi.

Uygulamanın 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, artışın yüzde 5, yüzde 10, yüzde 20 ve yüzde 25 seviyelerinde olmak üzere 2 bin 493 ürünü kapsadığı aktarıldı.

Washington yönetiminin Çin’e yönelik vergi artışı kararıyla Pekin yönetimine de vergileri yükseltmekten başka seçenek bırakılmadığı vurgulanan açıklamada, “Çin tarafının vergi artış önlemleri ABD’nin tek taraflılığı ve ticari korumacılığına yönelik cevaptır. Çin, ABD’nin ikili ticari müzakerelerinin doğru yörüngesine dönmesini umuyor." ifadesi kullanıldı.

Pekin yönetimi ayrıca, ABD’ye "orta yolda buluşma" çağrısını yineledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, gün içinde yaptığı basın toplantısında, "Birçok defa gümrük tarifelerini artırmanın hiçbir sorunu çözmeyeceğini söyledik. Çin asla dış baskıya teslim olmayacak." demişti.

ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşı" bir yılı geride bıraktı. "Ticaret savaşı" müzakerelerinin son toplantısına katılmak üzere geçen hafta perşembe günü ABD'ye giden Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, müzakerelerden eli boş dönmüştü. Çinli ve ABD’li heyetlerin iki gün boyunca yürüttüğü müzakerelerden sonuç alınamamıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı cuma günü 200 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına uygulanan tarifenin yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkmasına tepki göstererek, “Bundan derin üzüntü duyuyoruz. Gerekli karşı önlemleri almak zorunda kalacağız.” açıklamasını yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen cuma Twitter'dan yaptığı açıklamada, Çin heyeti ile yapılan görüşmelerde çok az ilerleme kaydedilmesini gerekçe göstererek, 200 milyar dolarlık Çin ürünlerine yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’e yükselttiğini duyurmuştu.

Yokolşuş isyanı: Paris´in ünlü merdivenleri sahte kanla kaplandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

YSK'dan CHP ve İYİ Parti'ye kötü haber

YSK'dan CHP ve İYİ Parti'ye kötü haber

Binali Yıldırım'dan İstanbulluya 2 müjde

Binali Yıldırım'dan İstanbulluya 2 müjde

Öldürülen teröristlerle ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı

Öldürülen teröristlerle ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı

İran'dan gözdağı: ABD blöf yapıyor, hata yaparsa vururuz

İran'dan gözdağı: ABD blöf yapıyor, hata yaparsa vururuz

Mazbataları iptal edildi, YSK seçim yenileme kararı verdi

Mazbataları iptal edildi, YSK seçim yenileme kararı verdi

Hava saldırısı emrini verme gerekçesi ülkeyi karıştırdı

Hava saldırısı emrini verme gerekçesi ülkeyi karıştırdı

'Sanatçıların destek verdiğini görünce kandık'

'Sanatçıların destek verdiğini görünce kandık'

Çin’den ABD’ye 60 milyar dolarlık misilleme

Çin’den ABD’ye 60 milyar dolarlık misilleme
 

POPÜLER HABERLER

Yokolşuş isyanı: Paris´in ünlü merdivenleri sahte kanla kaplandı

Yokolşuş isyanı: Paris´in ünlü merdivenleri sahte kanla kaplandı

Japonya en hızlı 'mermi tren'i test ediyor

Japonya en hızlı 'mermi tren'i test ediyor

Polis onlar için yolu trafiğe kapattı, görenler şaşkınlık yaşadı

Polis onlar için yolu trafiğe kapattı, görenler şaşkınlık yaşadı

Ramazan ayında işçi ve işverenin yükümlülükleri nelerdir?

Ramazan ayında işçi ve işverenin yükümlülükleri nelerdir?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA