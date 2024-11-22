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Dünya

Çin'den ABD'ye Gazze tepkisi: İnsanlık vicdanının karşısında yer aldılar

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze'de ateşkes talep eden karar tasarısını bir kez daha tek başına veto ederek insanlık vicdanının karşısında yer aldığını söyledi.

AA22 Kasım 2024 Cuma 16:30 - Güncelleme:
Çin'den ABD'ye Gazze tepkisi: İnsanlık vicdanının karşısında yer aldılar
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Sözcü Lin, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, AA muhabirinin ABD'nin vetosu ve Çin'in bu konudaki görüşüne ilişkin sorusunu yanıtladı.

ABD, Gazze'de ateşkes talep eden karar tasarısını veto etti

Gazze'de derhal ateşkes sağlanması çağrısı yapan tasarının uluslararası toplumdaki barışa yönelik güçlü beklentiyi yansıttığına dikkati çeken Lin, "ABD, bir kez daha uluslararası ateşkes çağrısının, Filistin halkının hayatta kalma umudunun ve insanlık vicdanının karşısında yer aldı." dedi.

BARIŞ ÇABALARINI ENGELLEYEN TEK ÜLKE

Lin, Gazze'de 13 aydır süren savaşın 44 binden fazla insanın ölümüne ve benzeri görülmemiş bir insani krize yol açtığını belirterek, Washington yönetiminin bu şartlarda Gazze'de ateşkes kararını engellemek üzere BMGK'de veto yetkisini 6'ncı kez kullandığı ve bir kez daha uluslararası toplumun barış çabalarını engelleyen tek ülke olduğunu ifade etti.

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Gazze'deki çatışmanın hala sürdüğünü ve insani krizin daha da kötüye gittiğini, şu anda en önemli önceliğin, Gazze'de acil ve koşulsuz ateşkesin sağlanması ve insani krizi hafifletecek tedbirlerin alınması için uygun koşulların sağlanması olduğunu vurgulayan Lin, şunları belirtti:

"ABD'yi, siyasi hesapları bir kenara bırakmaya, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku seçici şekilde göz ardı etmeye son vermeye ve büyük bir ülke olarak sorumluluğunu yerine getirerek Orta Doğu'da barış ve istikrar için yapıcı rol oynamaya çağırıyoruz."

ABD'NİN VETOSU

Washington yönetimi, 20 Kasım'da, BMGK'de, Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesi talep edilen karar tasarısını veto etmişti.

ABD, Güvenlik Konseyi üyesi 15 ülkeden 14'ünün "evet" oyu verdiği tasarıyı, daimi üye olarak sahip olduğu veto yetkisini kullanarak reddetmişti.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, oylamanın sonucundan hayal kırıklığı duyduğunu dile getirerek, "ABD, tek başına vetosuyla Gazze halkının yaşama umudunu paramparça etti, onları daha fazla karanlığa ve umutsuzluğa sürükledi. Her bir insanın kaybı hayatta kalan yakınları için ebedi acı anlamına geliyor. İnsan şunu sormadan edemiyor: Filistinlilerin yaşamının hiç mi anlamı yok? 44 bin ölüm, ABD'nin azıcık dahi sempati göstermesi için yeterli değil mi?" ifadelerini kullanmıştı.

ABD DAHA ÖNCE DE ATEŞKES ÇAĞRILARINI VETO ETTİ

ABD daha önce 18 Ekim ve 25 Ekim ile 8 Aralık 2023'te ve 20 Şubat 2024'te BMGK'de Gazze'ye ilişkin sunulan karar tasarılarını veto etmişti.

ABD, ayrıca BM Genel Kurulunda 13 Aralık 2023'te 153 ülkenin "evet" oyu kullandığı Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı için de "hayır" oyu kullanan 10 ülkeden biri olmuştu.

Bu yıl 18 Nisan'da Filistin'in BM'ye tam üyeliği için BMGK'de müzakereye açılan karar tasarısı da daimi üye ABD'nin vetosuyla reddedilmişti.

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