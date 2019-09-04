Çin'den ABD'ye gözdağı: Hayalet savaş uçakları havalandı

ABD’nin Tayvan’a 66 adet F-16 savaş uçağı satışını onaylaması ile bölgede sular kaynadı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri (PLA-AF), yayımladığı resmi bir video ile 7 adet J-20’nin uçuş anlarını paylaştı.

Çin Devlet televizyonu (CCTV) tarafından yayımlanan bir videoda, PLA-AF tarafından uçurulan J-20’lerin bombardıman uçağı ve elektronik savaş (EW) uçağı gibi fonksiyonlarının yanı sıra iki kişilik bir pilot kabinine de sahip olduğu belirtildi.

Çin havacılık uzmanı Wang Ya’nan’a göre, Çin’in yedi adet J-20’yi uçurmasının ve videosunu yayımlamasının arkasındaki mesaj, Çin ordusunun zaten bölgesel hava üstünlüğünü elde edebilen ve düşmanın stratejik tesislerini imha edebilen önemli sayıda J-20’yi aktif halde kullanabildiği yönünde bir mesaj veriyor olabilir.

Ya’nan, “Bu uçuşun ABD’nin Tayvan’a 66 adet F-16 jet satışını onaylamasından birkaç hafta sonra olması da bu mesaja bir anlam yüklüyor.” ifadelerini kullandı.