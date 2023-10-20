Çin'den ABD'ye karşı hamle! Grafite ihracat kontrolü getiriliyor

Ticaret Bakanlığı ve Gümrükler Genel İdaresinden yapılan açıklamada, doğal grafit ile yüksek saflık ve güçteki yapay grafit ürünlerinin ihracatının, 1 Aralık'tan itibaren izne tabi kılınacağı belirtildi.

Açıklamada, kontrol tedbirine gerekçe olarak, "Çin'in ulusal güvenliğinin ve çıkarlarının korunması", "nükleer maddelerin yayılmasının önlenmesine yönelik uluslararası yükümlülüklere uyulması" ve "küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarı ve güvenliğinin sağlanması" gösterildi.

Kurşun kalem uçlarından elektrikli araç bataryalarına kadar sanayide yaygın kullanılan saf haldeki yumuşak bir karbon olan grafitin ihracatına kontrol getirilmesi, Çin'in ABD'nin kritik teknolojilerin ihracatına getirdiği kısıtlamalara karşı hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Dünyanın en büyük grafit kaynaklarına sahip olan ve dünyadaki yapay grafitin yüzde 70'ini üreten Çin'in bu hamlesinin, tedarik zincirlerinde kritik madenlerin kontrolüne yönelik jeopolitik rekabeti tırmandıracağı öngörülüyor.

Elektrikli araç bataryalarında kullanılan grafit, doğal halde çıkarıldığı gibi petrolden sentetik olarak da üretilebiliyor. Sentetik grafit, bataryaların daha hızlı şarj olmasını ve daha uzun süre dayanmasını sağlasa da doğal malzemeye kıyasla üretim maliyetini artıyor.