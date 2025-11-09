İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2025 Pazar / 19 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Çin'den ABD'ye maden yasağında geri adım

Çin, aralarında galyum, germanyum ve antimonun da bulunduğu kritik madenlerin ABD'ye ihracatına koyduğu yasağı geçici olarak durdurdu.

AA9 Kasım 2025 Pazar 10:48 - Güncelleme:
Çin'den ABD'ye maden yasağında geri adım
ABONE OL

Çin, galyum, germanyum ve antimon gibi kritik mineraller ile süper sert metallerin ABD'ye ihracatına getirdiği yasağı askıya aldığını bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürün ve materyallerin ABD savunma sanayisi üreticilerine ihracatının yasaklanmasını öngören tedbirler kapsamında 3 Aralık 2024'te alınan karar, 27 Kasım 2026'ya dek askıya alındı.

Söz konusu tedbirler kapsamında savunma ve silah sistemlerinde yaygın kullanılan galyum, germanyum ve antimon gibi kritik mineraller ile süper sert metallerin ABD'ye ihracatına "ilke olarak izin verilmeyeceği" belirtilmişti.

Ayrıca batarya ve yakıt hücrelerinin üretimi ile savunma ve uzay-havacılık sektörlerinde yaygın kullanılan grafitin ihracatının kontrol altına alınacağı kaydedilmişti.

- TEDBİRLER, ABD'NİN ÇİP KISITLAMALARINA KARŞI ALINMIŞTI

Pekin yönetiminin adımı, dönemin ABD Başkanı Joe Biden yönetimine Çin'e çip sektöründe ilave kısıtlamalar getirmesinin ardından gelmişti.

ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), 2 Aralık 2024'te, 24 tür çip üretim donanımı ile yarı iletkenlerin geliştirilmesinde kullanılan 3 kategori yazılıma ihracat kısıtlaması getirildiğini bildirmişti.

Kısıtlamalar kapsamında ayrıca yapay zeka sistemlerinde kullanılan Yüksek Bant Genişlikli Hafıza (HBM) çiplerinin Çin'e ihracatı yasaklanmıştı.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı 140 Çin şirketini daha ihracat kontrolü uygulanan "Varlık Listesi"ne almıştı.

- ABD VE ÇİN, ANLAŞMAZLIK KONULARINI KARŞILIKLI ÖTELEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, 30 Ekim'de Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptığı görüşmede taraflar, son aylarda gerilime neden olan kritik ekonomik ve ticari anlaşmazlıkların karşılıklı ötelenmesi konusunda görüş birliğine varmıştı.

ABD, 29 Eylül'de, "varlık listesi" olarak adlandırılan ve ihracat kontrolü uyguladığı yabancı şirketlerin yüzde 50'yi aşan pay sahibi olduğu ortaklıkları da kapsayan kuralın yürürlüğe girmesini bir yıl ertelemişti. Buna karşılık Çin de nadir toprak elementlerinin ihracatının kontrolüne ilişkin 9 Ekim'de aldığı tedbirlerin uygulanmasını bir yıl ertelemeyi kabul etmişti.

Pekin yönetimi, 7 Kasım'da, nadir toprak elementlerinin ihracatını kontrol amacıyla aldığı tedbirleri 10 Kasım'dan itibaren bir yıllığına erteleyeceğini duyurmuştu.

  • kritik madenler
  • abd ihracatı

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.