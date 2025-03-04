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Dünya

Çin'den ABD'ye misilleme

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi oranını yüzde 20'ye çıkarma kararına misilleme olarak ABD'den gelen bazı tarım ve gıda ürünlerine yüzde 10 ile yüzde 15 arasında ek vergi uygulama kararı aldı.

IHA4 Mart 2025 Salı 11:27 - Güncelleme:
Çin'den ABD'ye misilleme
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ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye fentanil akışını önlemede başarısız olduğu gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 20'ye çıkarma kararına Pekin'den misilleme gecikmedi. Çin yönetimi, ABD'den gelen başta tarım ürünleri ve et çeşitleri olmak üzere birçok ürüne ek vergi uygulama kararı aldı. Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 10 Mart'tan itibaren ABD'den ithal edilen tavuk, buğday, mısır ve pamuğa yüzde 15, soya fasulyesi, sorgum, domuz eti, sığır eti, su ürünleri, meyve ve sebze ile süt ürünlerine ise yüzde 10 ek vergi uygulanacağı bildirildi.

"DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ KURALLARINI İHLAL EDİYOR"

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Trump'ın gümrük vergilerinin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğu belirtildi. Açıklamada, "ABD'nin tek taraflı gümrük vergisi önlemleri, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ciddi şekilde ihlal etmekte ve Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin temellerini zayıflatmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Çin'in meşru haklarını ve çıkarlarını kararlılıkla korumayı sürdüreceği vurgulandı.

TRUMP'IN ÇİN'E GÜMRÜK VERGİSİ ORANINI YÜZDE 20'YE ÇIKARMASI

Çin'den yapılan ithalata 4 Şubat itibarıyla yüzde 10 gümrük vergisi uygulayan Trump, son olarak Çin'e yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 20'ye çıkarma kararı aldı. Trump, karara gerekçe olarak ise "Çin'in fentanil de dahil olmak üzere ABD'ye gelen sentetik opioidlerin akışını engellemek için harekete geçmemesini" gösterdi. Trump, bu sorunun ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi açısından "alışılmadık ve olağanüstü" bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

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