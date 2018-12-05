Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'nin INF'den çekilmesi menfi sonuçlara yol açar

Çin Dışişleri Bakanlığından, Trump yönetiminin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan doğan yükümlülüklerini askıya alma tehdidiyle ilgili açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, "Anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmek menfi sonuçlara yol açacaktır" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na (INF) geri dönmemesi durumunda ABD’nin 60 gün içerisinde yükümlülüklerini uygulamayı askıya alacağını söylemişti. Çin’in INF’nin tek taraflı bir anlaşmaya döndürülmesi fikrine karşı olduğuna işaret eden Çinli sözcü, "Onlarca yıldır uygulamadaki anlaşma, uluslararası ilişkilerin kolayca yürütülmesinde, küresel stratejik denge ve istikrarın korunmasında önemli bir rol oynamaktadır" ifadesini kullandı. Geng, ülkesinin askeri faaliyetleriyle ilgili ise Çin’in askeri gelişmesinde daima itidalli olduğunu ve hiçbir ülkeye tehdit oluşturma niyeti taşımadığını belirtti. Diğer yandan, Çinli sözcü ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Çin’e yönelik eleştirilerini de değerlendirdi.

Geng, Pompeo’nun ifadelerinin Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında G20 Zirvesi esnasında yapılan görüşmenin ruhuyla bağdaşmadığını söyledi.

Sözcü, Washington’un Çin-ABD ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişmesi için çaba harcamasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.