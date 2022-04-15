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Dünya

Çin'den ABD'ye ''Pasifik'' uyarısı: Ukrayna benzeri trajedilere yol açar

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin Hint-Pasifik stratejisinin yaratacağı cepheleşmelerin bölgede Ukrayna benzeri trajedilere yol açabileceği uyarısında bulundu.

AA15 Nisan 2022 Cuma 13:57 - Güncelleme: 15 Nisan 2022 Cuma 13:57
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Vietnamlı mevkidaşı Bui Thanh Son ile telefonda görüştü.

Vang, görüşmede, Asya ülkelerine barış ve istikrarın ne kadar değerli olduğunu ve blok cepheleşmelerinin sonsuz risk barındırdığını hatırlattığını vurguladı.

ABD'nin Hint-Pasifik stratejisini ileri sürerek bölgede gerilim, karşıtlık ve cepheleşme yaratmaya çalıştığını savunan Vang, "Bu tür adımlar, bölgede zor kazanılmış barış ve kalkınmanın yanı sıra ASEAN merkezli bölgesel iş birliği mimarisine de ciddi zarar verecektir. Soğuk savaş zihniyetinin yeniden dirilmesine ve çevremizde Ukrayna gibi trajedilerin ortaya çıkmasına izin vermemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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