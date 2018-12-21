Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çin, Batılı hükümet ve şirketlerine siber operasyonlar yürüttüğü iddialarını reddetti

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin ve müttefiklerinin yönelttiği “siber istihbarat” iddialarına karşı çıktıklarını açıkladı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD ve İngiltere, Çin’e Batılı hükümetlere ve teknoloji şirketlerine yönelik sırların çalınması için uzun süredir siber operasyonlar yürütme suçlamasında bulundu. ABD Adalet Bakanlığı da Çin vatandaşı iki kişiyi Çin Kamu Güvenliği Bakanlığına istihbarat sağlamak için siber güvenlik saldırıları yapmakla suçladı.
 
Çin Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada söz konusu iddialara yanıt geldi. Çin’in tüm bu iddiaları reddettiği ve ABD nezdinde resmi girişimde bulunduğu belirtilen açıklamada, Washington’a Çin’e yönelik siber güvenlik iftiralarına son verme ve Çin vatandaşı iki kişiye yöneltilen suçlamaları kaldırma çağrısı yapıldı.
Pekin yönetimi, ilgili ülkelere "Çin’e iftira atmaya son verme ve ikili ilişkilere zarar getirmeyi önleme" çağrısı yaptı. Bakanlığın açıklamasında, ABD hükümetine bağlı kuruluşların yabancı hükümetleri, şirketleri ve şahısları hackleme ve dinleme faaliyetlerinin “açık bir sır” olduğu da ifade edildi.
 
Çin-ABD ilişkileri, Huawei’in Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou’nun bu ayın başında Kanada’da gözaltına alınmasıyla gerilmişti. Olayın ardından Kanada vatandaşı üç kişi de Çin’de gözaltına alındı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yürekler ağıza geldi! Klimanın içinden bakın ne çıktı

Yürekler ağıza geldi! Klimanın içinden bakın ne çıktı

21 Aralık kış gündönümü (kış ekinoksu) nedir ne olur son dakika 21 aralık en uzun gece kaç saat

21 Aralık kış gündönümü (kış ekinoksu) nedir ne olur son dakika 21 aralık en uzun gece kaç saat

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hulusi Kentmen vefatının 25'inci yılında saygıyla anılıyor

Hulusi Kentmen vefatının 25'inci yılında saygıyla anılıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA