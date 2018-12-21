Çin, Batılı hükümet ve şirketlerine siber operasyonlar yürüttüğü iddialarını reddetti

ABD ve İngiltere, Çin’e Batılı hükümetlere ve teknoloji şirketlerine yönelik sırların çalınması için uzun süredir siber operasyonlar yürütme suçlamasında bulundu. ABD Adalet Bakanlığı da Çin vatandaşı iki kişiyi Çin Kamu Güvenliği Bakanlığına istihbarat sağlamak için siber güvenlik saldırıları yapmakla suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada söz konusu iddialara yanıt geldi. Çin’in tüm bu iddiaları reddettiği ve ABD nezdinde resmi girişimde bulunduğu belirtilen açıklamada, Washington’a Çin’e yönelik siber güvenlik iftiralarına son verme ve Çin vatandaşı iki kişiye yöneltilen suçlamaları kaldırma çağrısı yapıldı.

Pekin yönetimi, ilgili ülkelere "Çin’e iftira atmaya son verme ve ikili ilişkilere zarar getirmeyi önleme" çağrısı yaptı. Bakanlığın açıklamasında, ABD hükümetine bağlı kuruluşların yabancı hükümetleri, şirketleri ve şahısları hackleme ve dinleme faaliyetlerinin “açık bir sır” olduğu da ifade edildi.

Çin-ABD ilişkileri, Huawei’in Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou’nun bu ayın başında Kanada’da gözaltına alınmasıyla gerilmişti. Olayın ardından Kanada vatandaşı üç kişi de Çin’de gözaltına alındı.