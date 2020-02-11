İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0296
  • EURO
    6,5825
  • ALTIN
    304.338
  • BIST100
    118335
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin'den ABD'ye tahliye edilenler arasında ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Dünya

Çin'den ABD'ye tahliye edilenler arasında ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Çin'den ABD'ye tahliye edilenlerden birinde yeni tip koronavirüs tespit edildiği bildirildi.

AA11.02.2020  10:33 - Güncelleme: 11.02.2020  10:33

California eyaletindeki UC San Diego Health Hastanesi'nden yetkililer, izlenen dört hastadan birine yeni tip koronavirüs zatürresi teşhisi konulduğunu, hastanın müşahede altına alındığını bildirdi.

Tahliye edilenler arasında Miramar şehrinden iki kişinin de kontrol için hastaneye kaldırıldığını belirten yetkililer, her iki hastanın durumunun iyiye gittiğini kaydetti.

California'da yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 7'ye, ABD'de ise 13'e yükseldi.

KAZAKİSTAN, ÇİN'DEN 217 VATANDAŞINI DAHA TAHLİYE ETTİ

Kazakistan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, Çin'den 217 Kazakistan vatandaşının daha tahliye edildiğini bildirdi.

Birtanov, Bakanlar Kurulunda yaptığı açıklamada, Pekin'den 217 Kazak vatandaşının çıkarıldığını belirterek "Onların hepsi sağlık kurumlarına kaldırıldı, aralarında koronavirüs vakası tespit edilmedi." dedi.

Kazakistan, şubat ayının başında koronavirüs salgının yayıldığı Vuhan kentinden 83 vatandaşını tahliye etmişti.

TACİKİSTAN, ÇİN'DEKİ 46 VATANDAŞINI TAHLİYE ETTİ

Tacikistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde bulunan Tacik vatandaşlarının bölgeye gönderilen özel uçakla tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, 46 Tacik vatandaşını taşıyan uçağın Duşanbe yakınlarındaki Ayni askeri havaalanına indiği aktarıldı.

Bursa'da iki kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Korona virüs hakkında korkutan açıklama
Korona virüs hakkında korkutan açıklama

Korona virüs hakkında korkutan açıklama

Hafter ve BAE'ye büyük şok
Hafter ve BAE'ye büyük şok

Hafter ve BAE'ye büyük şok

Nokta atışıyla vuruldu
Nokta atışıyla vuruldu

Nokta atışıyla vuruldu

Trump açıkladı: En iyi uzmanlarımızı gönderiyoruz
Trump açıkladı: En iyi uzmanlarımızı gönderiyoruz

Trump açıkladı: En iyi uzmanlarımızı gönderiyoruz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.