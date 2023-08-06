Çin'den AB'ye çağrı

Xinhua'nın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Vang, görüşmede, Çin ile AB arasında kapsamlı stratejik ortaklığın geliştirilmesine yeni bir ivme sağlanması için kurumsal diyaloğun artırılması çağrısını dile getirdi.

Borrell de AB'nin, Çin ile iyi ilişkileri geliştirmek ve sürdürmek istediğini belirterek, AB'nin Küresel Geçit Stratejisi ile Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin rakip değil, tamamlayıcı olduğunu, küresel kalkınmayı teşvik etmeyi amaçladığını vurguladı.

Josep Borrell, daha önce iki kez ertelenen Çin ziyaretini gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla beklediğini, bu yıl yapılacak Çin-AB liderler zirvesine hazırlık için taraflar arasında stratejik diyaloğun en kısa zamanda başlatılmasını dilediğini kaydetti.

Borrell, nisan ayında Pekin'e yapmayı planladığı ziyaretini, Kovid-19'a yakalandığı için ertelemiş, ardından temmuz başında planladığı ziyaret de bu kez Çin tarafından iptal edilmişti. Ziyaretin iptal edilmesine, Çin'de önceki Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın görevden alınma sürecinin sebep olduğu tahmin ediliyor.