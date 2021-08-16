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Dünya

Çin'den ''Afgan halkının tercihlerine saygı duyacağız'' mesajı

Çin, Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmeye başladığı Afganistan'daki gelişmelere ilişkin, Afgan halkının tercihlerine saygı duyacakları mesajını verdi.

AA16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:06 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:07
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Xinhua'nın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Taliban'ın Afganistan'da savaşın bittiğine ve kısa süre sonra yeni devletin kuruluşunun ilan edileceği açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sözcü Hua, "Çin, Afgan halkının kendi kaderini bağımsız olarak belirleme hakkına saygı göstermekte ve Afganistan ile dostane ve iş birliğine dayalı ilişkileri sürdürmek istemektedir." ifadesini kullandı.

Afganistan'ın büyük değişimlerden geçtiğine dikkati çeken Hua, Çin'in Afgan halkının dilek ve tercihlerine saygı duyacağı vurgusunu yaptı.

Çin, ABD'nin Afganistan'dan çekilmeye başlamasının ardından ülkede tırmanan şiddet ve istikrarsızlığın kendi sınır bölgelerini etkilemesinden endişe ediyor. Ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Afganistan ile dar bir sınır koridoru bulunuyor.

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