Çin'den Almanya'ya uyarı: Bizi kaybedersiniz

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Gang, üç ülkeyi kapsayan Avrupa turunun ilk durağında dün Berlin'de Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile görüşmede, ideolojik cepheleşmeden ve ekonomik bağları koparmaktan kaçınarak "yeni bir soğuk savaşa" karşı çıkılması gerektiğini belirtti.

Çin Gang, ideolojik cepheleşmenin ve ekonomik bağları koparmanın hem Avrupa'nın hem Çin'in çıkarlarına zarar vereceğini, AB'nin Çin'le bağlantılı "riskleri azaltma" stratejisinin "Avrupa'nın Çin'i kaybetmesine", Çin ile işbirliğinin getireceği istikrar, kalkınma ve fırsatlardan mahrum kalmasına yol açacağını vurguladı.

Çinli bakan, Avrupa'nın Çin'i kaybetmesi ihtimalinden bahsederken "Çinsizleşme" (desinicization) ifadesini kullandı.

Almanya ve Çin'in küresel etkiye sahip iki büyük ülke olarak cepheleşme yerine işbirliğini tercih etmesi gerektiğini ifade eden Çin Gang, "Tedarik zincirlerini kesmekten, ekonomik bağları koparmaktan kaçınmalı, yeni bir soğuk savaşa birlikte karşı çıkmalıyız." dedi.

ABD'yi, adını anmadan, ideolojik cepheleşme ve ekonomik istikrarsızlık yaratmakla suçlayan Çin Gang, Avrupa için asıl riskin, "belirli bir ülkenin" tek taraflı yaptırımlarla dünya ekonomisine zarar vermesi ve kendi mali problemlerini başkalarına ihraç etmesi olduğunu savundu.

Söz konusu ülkenin ideolojik cepheleşme tohumları ekerek kamplaşma yaratmaya çalıştığı, kendi para biriminin "uluslararası rezerv" statüsünü kötüye kullanarak ülkesindeki enflasyon ve borç krizini, saçılma etkisiyle başka ülkelere ihraç ettiği savunan Çin Gang, "Eğer 'yeni bir soğuk savaş' ortaya çıkarsa bu yalnıza Çin'in çıkarlarını değil Avrupa'nın çıkarlarını da etkileyecektir. Asıl endişe edilmesi gereken risk budur." ifadesini kullandı.

Çinli ve Alman bakanlar, görüşmede Ukrayna krizini de ele alırken Çin Gang, AB'nin Rusya'ya askeri destek sağladığı gerekçesiyle Çin şirketlerini yaptırım listesine almaya yönelik planına itirazını dile getirdi.

Çin şirketlerinin Rus şirketleri ile ilişkilerinin normal ekonomik işbirliği ve alışveriş olduğunu savunan Çin Gang, "Eğer yaptırım gibi cezalandırıcı tedbirler uygulanırsa Çin şirketlerinin meşru çıkarlarını korumak üzere gereken tepkiyi veririz." değerlendirmesinde bulundu.

Çin Gang, Çin'in kısa zaman önce Ukrayna krizinin siyasi çözümü için arabuluculuk girişimi başlatacağını duyurduğunu hatırlatarak, Almanya'ya Avrupa'da etkin, dengeli ve sürdürülebilir bir güvenlik çerçevesinin kurulmasına öncülük etmesi çağrısı yaptı.

Çinli Bakan, Almanya'daki temaslarının ardından Fransa ve Norveç'i ziyaret edecek.