Çin'den ASEAN'a destek

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Vang, Pekin'i ziyaret eden Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ile görüşmesinde, bölge ülkelerinin, bölge dışı güçlerin bloklar arası cepheleşmeyi ve Soğuk Savaş zihniyetini teşvik eden girişimlerinden sakınması gerektiği uyarısında bulundu.

ASEAN'ın bölgesel bütünleşmedeki merkezi rolüne işaret eden Vang, Çin'in, bir ekonomik büyüme merkezi olarak ASEAN topluluğunun inşasına yönelik çabaları desteklediğini vurguladı.

Vang, Çin'in, egemenlik ihtilaflarına konu olan Güney Çin Denizi'nde "davranış kuralları mutabakatı" oluşturulması için ASEAN ülkeleriyle istişareleri hızlandırmaya hazır olduğunu belirterek, somut ve etkin bölgesel kuralların en kısa zamanda oluşturulmasını ve Güney Çin Denizi'nin "barış, dostluk ve işbirliği denizi haline getirilmesini" hedeflediklerini kaydetti.

Çin'in Tayland ile ilişkilerinin gelişiminin, uluslararası durumdaki veya ülke içindeki değişimlerden etkilenmeyeceğini ifade eden Vang, işbirliğini çok sayıda alanda derinleştirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Vang, Çin-Tayland Demiryolu ve Çin-Laos-Tayland Demiryolu bağlantı hatlarının inşasının hızlandırılması ve telekom dolandırıcılığı dahil sınıraşan suç faaliyetlerinin önlenmesi için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Taylandlı yetkili de ülkesinin, uluslararası ve bölgesel belirsizliklerin arttığı dönemde Çin ile diyaloğu güçlendirmeyi, ortak kalkınma için karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini geliştirmeyi istediğini belirtti.

ASEAN'ın, kurucu üyeleri Tayland, Malezya, Singapur, Endonezya ve Filipinler'in yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Kamboçya ve Myanmar'dan oluşan 10 üyesi bulunuyor. Papua Yeni Gine ve Doğu Timor da örgüte tam üyelik süreci içinde yer alıyor.