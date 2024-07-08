Çin'den Asya-Pasifik bölgesi açıklaması: Bloka ihtiyaç yok

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Sözcü Lin, başkent Pekin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "NATO bölgesel bir savunma örgütü olarak konumlanmasına bağlı kalmalı, Asya-Pasifik bölgesinde gerilim yaratmaktan vazgeçmeli, soğuk savaş zihniyetini ve blok çatışmalarını teşvik etmekten vazgeçmeli." dedi.

Lin, Asya-Pasifik bölgesinin bir askeri bloka ve kamplar arasında çatışmayı kışkırtan ve yeni bir soğuk savaşı körükleyen "küçük bir çembere" ihtiyacı olmadığını belirtti.

Lin'in açıklaması, Washington'daki NATO zirvesinin öncesinde geldi.

NATO, 75. yaşını 32 üyesiyle kutlamaya hazırlanırken, Ukrayna odaklı NATO Zirvesi, 9-11 Temmuz'da Washington'da yapılacak.

Bu çerçevede, zirveye 32 üyenin yanı sıra Ukrayna, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore liderleri de iştirak edecek.

JAPONYA'YA "İHTİYATLI OL" ÇAĞRISI



Lin, Japonya ve Filipinler arasında imzalanan ve birinin askeri gücünün diğerinin topraklarında konuşlanmasına izin veren savunma anlaşmasını da değerlendirdi.

Japonya ve Filipinler arasındaki işbirliğinin bölge ülkeleri arasındaki karşılıklı anlayış ve güveni tehlikeye atmaması, bölgesel barış ve istikrarı baltalamaması ve üçüncü bir tarafın çıkarlarını hedef almaması ya da bunlara zarar vermemesi gerektiğini kaydeden Lin, bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye atacak ve bölgesel birlik ve işbirliğini zayıflatacak her türlü eylemin bölge halklarının tepkisini çekeceğini dile getirdi.

Lin, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın, savaş suçlarının işlendiği Filipinler de dahil olmak üzere Güneydoğu Asya ülkeleri üzerinde bir "saldırganlık" ve sömürge yönetimi geçmişi olduğunu söyledi.

Sözcü Lin, Japonya'nın "saldırganlık" geçmişi üzerinde ciddi şekilde düşünmesi ve güvenlik söz konusu olduğunda söz ve eylemlerinde ihtiyatlı olması gerektiğini ifade etti.

Japonya ve Filipinler, bugün bölgesel güvenlik için işbirliği amacıyla ortak tatbikatların yapılmasını kolaylaştıracak ikili savunma anlaşması imzalamıştı.

Anlaşma, her iki ülkenin askerlerinin, ortak askeri tatbikatlar amacıyla birbirlerinin topraklarına girebilmesinin yasal dayanağını oluşturacak.