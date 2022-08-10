İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2022 Çarşamba / 13 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9642
  • EURO
    18,3399
  • ALTIN
    1033.33
  • BIST100
    2797.46
Dünya

Çin'den Avustralya'ya Tayvan uyarısı

Çin'in Canberra Büyükelçisi Şiao Çian, Avustralya hükümetindeki değişikliğin Çin ile problemli ilişkisini 'sıfırlamak' için bir şansı olduğunu ve Tayvan meselesini dikkatle ele alması gerektiğini bildirdi.

AA10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:33 - Güncelleme:
ABONE OL

Büyükelçi Şiao, The National Press Club'a yaptığı açıklamada, "Avustralya'nın, Çin-Avustralya ilişkilerini ciddi bir tavırla ele almasını umuyoruz. 'Tek Çin' konusunu ciddiye alın, Tayvan sorununu dikkatli şekilde ele alın." dedi.

Tayvan yakınlarında düzenlenen askeri tatbikatın ne zaman sona ereceğine dair bilgi paylaşmayan Şiao, başka yöntemler kullanılması seçeneğinin asla göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Şiao, "Gerektiğinde, mecbur kalındığında gerekli tüm yöntemleri kullanmaya hazırız. Gerekli tüm yöntem derken neyi kastediyorum? Hayal gücünüzü kullanabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Avustralya hükümetindeki değişikliğin, Çin ile problemli ilişkisini sıfırlamak için bir şansı olduğunu ve Tayvan meselesini dikkatle ele alması gerektiğini vurgulayan Şiao, yeni Avustralya hükümetinin Çin ile ilişkilerine iyi bir başlangıç yaptığına değindi.

Şiao, bunun sadece başlangıç olduğunun altını çizerek, bu ilişkiyi "sıfırlamak" için yapılacak çok şey olduğunu kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.