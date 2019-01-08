Çin, orta menzilli balistik füze sistemi olan DF-16'yı hazır hale getirdi

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun stratejik taarruz gücünü oluşturan Roket Kuvvetleri bölümüne yeni atanan askerler, orta menzilli balistik füze sistemi olan DF-16'yı hazır hale getirdiler.

Atanan askerlerin verdiği bu görüntü Çin basını tarafından gövde gösterisi olarak nitelendirildi.

Dongfeng-16 (Doğu rüzgarı) balistik füze sisteminin bin kilometreden fazla menzili olduğu, bu menzili ile Hindistan, Japonya ve ABD gibi birçok ülkeye karşı tehdit oluşturduğu iddia ediliyor.