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Çin, orta menzilli balistik füze sistemi olan DF-16'yı hazır hale getirdi

Çin ordusunun stratejik taarruz gücünü oluşturan Roket Kuvvetleri bölümüne yeni atanan askerler, orta menzilli balistik füze sistemi olan DF-16'yı hazır hale getirdiler.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun stratejik taarruz gücünü oluşturan Roket Kuvvetleri bölümüne yeni atanan askerler, orta menzilli balistik füze sistemi olan DF-16'yı hazır hale getirdiler.
 
Atanan askerlerin verdiği bu görüntü Çin basını tarafından gövde gösterisi olarak nitelendirildi.
 
Dongfeng-16 (Doğu rüzgarı) balistik füze sisteminin bin kilometreden fazla menzili olduğu, bu menzili ile Hindistan, Japonya ve ABD gibi birçok ülkeye karşı tehdit oluşturduğu iddia ediliyor.
 
 
 
 
 
 
Ayrıca uzmanlar bu görüntünün geçtiğimiz günlerde ABD donanmasına ait USS McCampbel adlı güdümlü füze destroyerinin Şişa adalarına (Paracel) yakın sulara yaklaşarak Çin'in egemenlik haklarını, kanunlarını ve uluslararası hukuku ihlal etmesine tepki gösterme amaçlı caydırıcı bir görüntü olduğu görüşünde birleşiyor.
 
Konuyla ilgili açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Çin'in bölgeye savaş gemisi ve uçakları göndererek ABD'yi savaş gemisinin bölgeden ayrılması için uyardığını ve bu konuda gerekli tepkinin ABD makamlarına da iletildiğini ifade etmişti.

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