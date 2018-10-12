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Papa, cinsel tacizi örtbasla suçlanan Başpiskoposun istifasını kabul etti

Papa Franciscus, yüzlerce Katolik rahibin binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından, geçmişte bununla ilgili davayı örtbas ettiği ileri sürülen Kardinal Donald Wuerl’in istifasını kabul etti.

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yüzlerce Katolik rahibin binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından, geçmişte bununla ilgili davayı örtbas ettiği ileri sürülen Kardinal Donald Wuerl’in istifasını kabul etti.
 
Vatikan'ın resmi haber sitesi Vatican News'de yayımlanan habere göre, Papa Franciscus, Washington Başpiskoposu Kardinal Wuerl’e hitaben bir mektup yazarak istifasını kabul ettiğini bildirdi.
 
Mektupta, Wuerl'in istifa talebinin 21 Eylül'de kendisine ulaştığını belirten Papa, Kardinalin "asil" davranışını övdü ve kendisiyle gurur duyduğunu ifade etti.
 
Wuerl’in bu şekilde "ilahi projeyi" kişisel herhangi bir projenin önünde tuttuğunu kanıtladığı değerlendirmesinde bulunan Papa, 77 yaşındaki Wuerl’den yerine halefi atanana kadar Başpiskoposlukta yönetici olarak kalmasını istedi.
 
ABD'de binden fazla çocuğa cinsel istismar
 
ABD'nin Pennsylvania Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık bir soruşturmanın ardından çocuklara yönelik cinsel istismarların, Pennsylvania ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince ''sistematik'' bir şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti.
 
Tahkikat jürisi ise 300'den fazla rahibin 1950'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek, Roma Katolik Kilisesine bağlı yüzlerce rahibi binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlamıştı.
 
Jüri, raporunda bazı kayıtların kaybolduğunu ve cinsel istismar kurbanı bazı çocukların konuşmaktan korktuğu için tacize uğrayanların sayısının çok daha yüksek olduğuna inandığını kaydetmişti.
 
Kurbanların çoğunun erkek çocuklar olduğuna dikkati çeken jüri, tecavüze kadar uzanan her türlü cinsel taciz olayına rastlandığını ifade etmişti.
 
Washington Başpiskoposu Kardinal Wuerl'in, Pennsylvania eyaletindeki Pittsburg'da piskoposluk yaptığı dönemde çocuk istismarlarını örtbas ettiği iddia ediliyor

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