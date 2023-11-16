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Dünya

Çin'den Biden'a Şi hakkında yöneltilen sorudaki ''diktatör'' ifadesine tepki

Çin, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Devlet Başkanı Şi Cinping ile bugün San Francisco'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği toplantıda bir gazetecinin yönelttiği sorudaki 'diktatör' ifadesine tepki gösterdi.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 15:34 - Güncelleme:
Çin'den Biden'a Şi hakkında yöneltilen sorudaki ''diktatör'' ifadesine tepki
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, "Burada dikkati çekilmesi gereken şu ki Çin-ABD ilişkilerinin altını oymaya çalışan kötü niyetli kişiler daima olacaktır ama bunu başaramayacaklar." dedi.

Biden, basın toplantısında bir muhabirin, "Bugünden sonra Şi'yi, bu yılın başlarında söylediğiniz gibi hala diktatör olarak görüyor musunuz?" sorusuna yanıt olarak, "Evet, öyle. Bakın o, tamamen bizimkinden farklı bir yönetime dayanan, komünist ülkeyi yöneten adam olması anlamında diktatör." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı, daha önce de Şi'ye "diktatör" iması yapmıştı. Haziranda California'da bir seçim kampanyası resepsiyonunda konuşan Biden, Şi'nin, şubatta Amerikan hava sahasına giren Çin "casus balonunun" düşürülmesine verdiği tepkinin nedeninin "balonun orada olduğunu bilmemesinden" kaynaklandığını öne sürmüştü.

Biden, "Ciddiyim. Ne olduğunu anlamadıkları zaman diktatörler için bu, büyük bir utanç kaynağıdır." şeklinde konuşmuştu.

Çin ise Biden'ın Şi'ye yönelik "diktatör" imasını "saçma ve sorumsuzca" olarak değerlendirmişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, o günlerde Biden'ın sözleriyle ilgili, "gerçeklere tamamen aykırı olduğu", "diplomatik protokolü ciddi şekilde ihlal ettiği" ve "Çin'in siyasi itibarına ciddi zarar verdiğini" söylemişti.

  • biden
  • Şi Cinping

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