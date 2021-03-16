Çin'den, BM barış gücü askerlerine aşı teklifi

AA 16 Mart 2021 Salı 11:51 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 11:51

Çin Küresel Televizyon Ağındaki (CGTN) habere göre, Çin'in BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Cang'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Çin'in yapmak istediği aşı bağışıyla ilgili mektup gönderdiği belirtildi.

Çin'in Afrika'daki barış gücü askerlerine öncelik verilecek şekilde 300 bin doz aşı bağışında bulunmak istediği bilgisine yer verilen açıklamada, Çin'in barış gücü askerlerinin güvenliğine büyük önem verdiği ifade edildi.

Açıklamada, bağışın Çin'in aşılarını küresel bir kamu yararı haline getirmek için atılmış bir adım ve aynı zamanda Çin'in BM'ye ve çok taraflılığa sürekli desteğinin göstergesi olduğu vurgulandı.