Çin'den borç problemleri nedeniyle yapımı duran projelere 29 milyar dolarlık destek

Ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in haberine göre, Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankasının kamu bankaları aracılığıyla sağlayacağı kredi desteği ile konut sektöründe kriz yaratma riski taşıyan yarım kalan projelerin tamamlanması amaçlanıyor.

Yaklaşık 29 milyar dolarlık kredi desteği kapsamında kamu bankaları, yerel yönetimlere ilk iki yılda yüzde 2,8, üçüncü yılda yüzde 3,2 faizle kredi sağlayacak.

Merkezi yönetimin, kredi faizlerinin yüzde 1'ini sübvansiyon olarak üstleneceği krediler, yerel yönetimler tarafından ihtiyaç duyulan projelere aktarılacak.

Destek, yalnızca borç problemleri nedeniyle yapımı duran projelerle sınırlı olacak.

Çin'de gayrimenkul sektöründeki borç problemleri nedeniyle yeni konut projelerinin sayısı azalırken, devam eden projelerin yaklaşık yüzde 5'inin yapımı durmuştu. İnşaatların durması, alıcıları kredi borçlarını boykot etmeye yöneltmişti.

Merkezi hükümet yetkilileri, kredi desteğinin "kurtarma yardımı" olarak görülmemesi gerektiğini vurgularken, Pekin'in, tüm sektörü krize sokabilecek sıkıntının büyümesini önlemeyi hedeflediği anlaşılıyor.

Ulusal İstatistik Bürosunun verilerine göre, Çin'de gayrimenkul yatırımları yılın ilk 7 ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 azalmıştı.