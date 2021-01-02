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Dünya

Çin'den Çinli şirketlerin New York Borsası'ndan çıkarılmasına misilleme uyarısı

Çin, New York Borsası'nda işlem gören telekomünikasyon şirketlerinin liste dışı bırakılmasına halinde karşı tedbirlere başvuracağı uyarısında bulundu.

AA02 Ocak 2021 Cumartesi 16:23 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 16:24
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Çin Ticaret Bakanlığı, yayımladığı açıklamada, New York Borsası'nın, China Telecom, China Mobile ve China Unicom Hong Kong şirketlerinin borsa işlemlerini 7-11 Aralık arasında sonlandırma kararına tepki gösterdi.

Telekomünikasyon şirketlerinin, Çin ordusu ile bağlantılı oldukları ileri sürülerek borsadan çıkarılmasının haksız olduğunun vurgulandığı açıklamada, "ABD'nin ulusal güvenlik bahanesiyle Çinli şirketleri 'Komünist Çin Askeri Şirketleri' diye kategorize etmesini reddediyoruz. Çin şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için gereken karşı tedbirleri alacağız." ifadeleri yer aldı.

Bakanlık karşı tedbirlerin ne olacağına dair açıklama yapmazken, "Bu eylemler tüm tarafların ABD sermaye piyasasına güvenini sarsacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Kasım'da yayımladığı başkanlık kararnamesinde, ABD hükümetinin Çin ordusunun sahip olduğu veya kontrol ettiğini belirlediği şirketlerin hisselerinin ülke borsalarında işlem görmesini yasaklamıştı.

Washington yönetiminin kararın iki ülke ilişkilerinde yeni bir gerilime yol açacağı tahmin ediliyor.

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