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Dünya

Çin'den Etiyopya açıklaması: Müdahaleye ihtiyacı yok

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Etiyopya'da aylardır devam eden iç savaşın sonlandırılması için dış müdahaleye gerek olmadığını belirtti.

AA1 Aralık 2021 Çarşamba 19:44 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 19:44
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Bakan Yi, Etiyopya'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile başkent Addis Ababa'da basın mensuplarına açıklama yaptı.

Açıklamasında Bakan Yi, "Etiyopya'nın iç sorunlarını çözmek için dış müdahale ihtiyacı yok." ifadesini kullandı.

Çin olarak Etiyopya ile yakın ilişkiler kurmak istediklerinin altını çizen Yi, Etiyopya'ya yönelik uygulanan uluslararası yaptırımların da karşısında olduklarını sözlerine ekledi.

Etiyopya ordusu son haftalarda hava saldırılarını artırmış, isyancıların ilerleyişi sonrası Başbakan Abiy Ahmed cepheye gitmişti. Ahmed, ordunun üst düzey komutanlarıyla yaptığı toplantı sonrası, "Savaş bitti." ifadesini kullanmıştı.

TPLF'ye karşı 1 yılı aşkın süredir mücadele veren ordu, isyancıların başkente ilerleyişi sonrası ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.

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