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Dünya

Çin'den Filistin için uluslararası konferans çağrısı

Mısır'da düzenlenen, İsrail-Filistin çatışması ve Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı 'Kahire Barış Zirvesi'ne katılan Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai Cün, Filistin sorununun çözümü için uluslararası konferans toplanması çağrısı yaptı.

AA22 Ekim 2023 Pazar 11:52 - Güncelleme:
Çin'den Filistin için uluslararası konferans çağrısı
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Büyükelçi Cai, 31 ülkeden devlet ve hükümet başkanları, dışişleri bakanları ve üst düzey diplomatların katıldığı zirvede yaptığı konuşmada, Çin'in, İsrail ile Filistin arasında tırmanan çatışmadaki ağır sivil can kayıplarından ve insani krizden derin kaygı duyduğunu belirtti.

Uluslararası toplumun, İsrail-Filistin çatışmasına "objektif ve adil" yaklaşması ve çatışmayı sona erdirecek tedbirleri alması gerektiğini belirten Cai, Birleşmiş Milletlerin, Filistin sorununun çözümü için daha büyük ölçekte, etkin ve yetkili bir uluslararası konferansı en kısa sürede toplama çağrısında bulundu.

Cai, Çin'in sivillere zarar veren, uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemleri kınadığını belirterek askeri operasyonlara derhal son verilmesi ve insani yardım kanallarının açılması gerektiğini vurguladı.

İsrail-Filistin çatışmasının yeniden tırmanmasının bir kez daha Filistin sorununun görmezden gelinemeyeceğini kanıtladığını ifade eden Cai, İsrail ile Filistin arasında tekrar eden çatışmalardan çıkışın temel yolunun, iki devletli çözümünün uygulanması ve bağımsız Filistin devletinin kurularak Filistin ile İsrail'in barış içinde bir arada yaşamasının sağlanması olduğunu kaydetti.

Cai, Çin'in, Gazze'de savaşın en kısa zamanda sona erdirilmesine yönelik çabalar için uluslararası toplumun ilgili taraflarıyla çalışmayı ve Filistin halkının meşru ulusal haklarına kavuşmasına, iki devletli çözümün uygulanmasına ve Orta Doğu'da kalıcı barış ve güvenliğin sağlanmasına desteğini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

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