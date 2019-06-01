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Çin'den gerginliğin ortasında ABD'ye net mesaj: Kararlığımızı küçümseme

ABD ile Çin arasındaki gerilimi azaltma adına Singapur'daki Shangri-la Diyaloğu zirvesine katılan tarafların heyetleri, çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. İki ülke gerginliği azaltma için çalışma kararı alsa da, restleşmeler programa damga vurdu.

  • star.com.tr
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31 Mayıs-2 Haziran günlerinde düzenlenen 18. Shangri-la Diyaloğu'na katılmak üzere Singapur'da bulunan Çin ve ABD heyetleri çeşitli temaslarda bulundu.
 
Cum günü Singapur Savunma Bakanı Wei Fenghe ile bir araya gelen ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Çin-ABD gerilimi ve bazı güvenlik meselelerini ele aldı.
 
Shanahan, Pekin’in evden uzaktaki ABD ordusunu kasıtlı olarak test ettiği ve Çin’in, Güney Çin Denizi de dahil olmak üzere bölgedeki egemenliğini ihlal ettiği yönündeki değerlendirmesine kesinlikle katılmadğını ifade etti.
 
Üç günlük Shangri-La Dialogue zirvesindeki tartışmalar sırasında iki askeri lider Pasifik’teki gerilimi azaltmaya çalışmayı kabul etti.
 
''BİZİ KÜÇÜMSEMEYİN''
 
ABD'nin bölgedeki müttefiklerini Çin'e karşı uyararak, kendi egemenlikleri için güvenlik harcamalarını artırmalarını teklif etti.
 
Çin tarafı ise, Washington’un Tayvan Boğazı’ndan rahatça geçme girişimlerine tepki gösterdi ve ABD’yi ada ulusunu anakaranın ayrılmaz bir parçası olarak gören 'tek Çin prensibi'ne uymaya çağırdı.
 
Gerilime ilişkin Çin tarafı adına konuşan Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe, ''ABD tarafı, Çin’in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını ve kabiliyetini küçümsememelidir.'' dedi.

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