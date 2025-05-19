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Dünya

Çin'den Grönland hamlesi... ABD'ye karşı Danimarka'ya destek

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin mülkiyeti ve kontrolünde bulunması gerektiğini savunduğu Grönland'da Danimarka'nın egemenliğini desteklediğini bildirdi.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 19:19 - Güncelleme:
Çin'den Grönland hamlesi... ABD'ye karşı Danimarka'ya destek
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Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, ülkesini ziyaret eden Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile bir araya geldi.

Vang, görüşmede, Çin'in Danimarka'nın Grönland'da egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tamamen saygı duyduğunu belirtti.

Egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ilgilendiren sorunlarda Danimarka'dan da aynı tavrı görmeyi umduklarının altını çizen Vang, Çin'in meşru pozisyonlarına destek beklediklerini ifade etti.

Pekin yönetimi, egemenlik ihtilafı içinde oldukları Tayvan'ın eski lideri Tsai Ing-wen'in geçen hafta Danimarka'yı ziyaret etmesi nedeniyle Kopenhag'ı eleştirmişti.

TRUMP'IN GRÖNLAND İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Mart ayında Kongre'ye hitap eden Trump, "Ulusal güvenlik ve hatta küresel güvenlik açısından Grönland kritik önemde. Bunu sağlamak için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Öyle ya da böyle elde edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüştü.

Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." demişti.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

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