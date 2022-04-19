Çin'den ham çelik üretimini azaltma kararı

Çin'in çelik üretimi altı yıldır ilk defa geçen yıl düşüş kaydederek, 1.065 milyar tondan 1.035 milyar tona geriledi.

Çelik sektörü, ulusal karbondioksit salımını 2030'dan itibaren düşürmeyi hedefleyen hükümetin üretim kısıtlamalarına devam edeceğini tahmin ediyordu. Demir-çelik endüstrisi ülkenin seragazı salımının yaklaşık %15'ini oluşturuyor.

Devlet planlama teşkilatı sözcüsü Meng Wei, sektörün enerji tüketimi ve çevreye etkisini gözeterek kuralları katı şekilde uygulayacaklarını söyledi.

Meng üretimin ne kadar azaltılacağını söylemedi ancak, Beijing-Tianjin-Hebei eyaletleri ile Yangtze ovasındaki üretimin azaltılacağını belirtti.

Çin çelik üretimi ilk çeyrekte geçek yıla göre %10.5 düşüşle 234.4 milyon ton seviyesine indi.