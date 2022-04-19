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Dünya

Çin'den ham çelik üretimini azaltma kararı

Dünyanın en büyük çelik üreticisi olan Çin'de devlet planlama teşkilatı geçen yıl yaklaşık 30 milyon ton düşen ham çelik üretiminin bu yıl da azaltılacağını açıkladı.

Reuters19 Nisan 2022 Salı 10:10 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 10:10
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Çin'in çelik üretimi altı yıldır ilk defa geçen yıl düşüş kaydederek, 1.065 milyar tondan 1.035 milyar tona geriledi.

Çelik sektörü, ulusal karbondioksit salımını 2030'dan itibaren düşürmeyi hedefleyen hükümetin üretim kısıtlamalarına devam edeceğini tahmin ediyordu. Demir-çelik endüstrisi ülkenin seragazı salımının yaklaşık %15'ini oluşturuyor.

Devlet planlama teşkilatı sözcüsü Meng Wei, sektörün enerji tüketimi ve çevreye etkisini gözeterek kuralları katı şekilde uygulayacaklarını söyledi.

Meng üretimin ne kadar azaltılacağını söylemedi ancak, Beijing-Tianjin-Hebei eyaletleri ile Yangtze ovasındaki üretimin azaltılacağını belirtti.

Çin çelik üretimi ilk çeyrekte geçek yıla göre %10.5 düşüşle 234.4 milyon ton seviyesine indi.

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