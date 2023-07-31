Çin'den İHA ihracatına sınırlama

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping hükümeti, Ukrayna savaşında her iki tarafın da Çin yapımı İHA'ları keşif ve olası saldırılar için kullandığına ilişkin haberler sonrasında İHA ihracatına sınırlama kararı aldı.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, İHA'ların "barışçıl olmayan amaçlarla" kullanılmasını engelleyecek ihracat denetimlerinin, salı günü başlayacağı belirtilirken, sınırlamaların içeriğine ilişkin detay verilmedi.

Dünyanın ve Çin'in önde gelen İHA geliştiricisi DJI, Nisan 2022'de, İHA'larının savaşta kullanılmasını engellemek için Rusya ve Ukrayna'daki faaliyetlerini durduracaklarını bildirmişti.