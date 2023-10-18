İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2023 Çarşamba / 4 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0205
  • EURO
    29,541
  • ALTIN
    1751.9
  • BIST100
    7842.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Çin'den İsrail'e kınama

Çin, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde 17 Ekim'de el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği, 471 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 18:04 - Güncelleme:
Çin'den İsrail'e kınama
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili sorulan soruya verdiği yazılı yanıtta, İsrail-Filistin çatışmasında sivillerin korunması ve insani felaketin önlenmesi için acil ateşkes çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Çin, olay nedeniyle şok içindedir. Gazze'deki hastaneye yönelik ağır can kaybına yol açan saldırıyı kınıyoruz. Kurbanlar için taziyemizi sunuyor, yaralılara şifa diliyoruz. Savaşa son vermek için acil ateşkes yapılması, sivillerin korunması ve insani felaketin önlenmesi çağrısı yapıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.