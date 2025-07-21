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Dünya

Çin'den İstanbul'daki nükleer görüşmelere destek: Sorunlar diplomasiyle çözülmeli

Çin, 25 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak İran nükleer müzakerelerine destek verdi. Diplomasi vurgusu yaparak sorunun barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini belirtti.

AA21 Temmuz 2025 Pazartesi 14:05 - Güncelleme:
Çin'den İstanbul'daki nükleer görüşmelere destek: Sorunlar diplomasiyle çözülmeli
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ANKARA (AA) - Çin, 25 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak nükleer görüşmelere atıfta bulunarak, İran'ın nükleer faaliyetlerinin ancak diplomasi yoluyla çözülebileceğini bildirdi.

Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin'deki olağan basın toplantısında İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek nükleer görüşmelere ilişkin soruyu yanıtladı.

Guo, İran'ın nükleer faaliyetlerinin Orta Doğu'da barış ve güvenliği tehdit ettiğini ve uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme çabalarında endişeye yol açtığını belirtti.

Ülkesinin, siyasi ve diplomatik yollarla barışçıl çözümden yana olduğunu kaydeden Guo, bu sorunun tek çözüm yolunun diplomasi olduğunu vurguladı.

Guo, tüm taraflara görüşmelerde sonuca ulaşılabilmesi için çaba göstermeleri çağrısında bulundu.

İran devlet televizyonu, İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer görüşmelerin 25 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağını duyurmuştu.

  • Çin Diplomasi
  • İran Nükleer
  • İstanbul Müzakere

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