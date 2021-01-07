Çin'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne jest

AA 07 Ocak 2021 Perşembe 12:19 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 12:19

Wang, Afrika turu kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde temaslarda bulundu. Başkent Kinşasa'da Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından kabul edilen Wang, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin, Çin'e olan yaklaşık 28 milyon dolar borcunu silme kararı aldıklarını açıkladı.

Çin'in ayrıca Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümetine kalkınma projeleri için 15 milyon dolar ve Afrika Birliği seçim kampanyasında kullanmak amacıyla 2 milyon dolar destek vereceği belirtildi.

Tshisekedi ile Wang, ikili ilişkileri canlandırma hedefiyle altyapı, madencilik ve Çin-Afrika ilişkileri konularını da ele aldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Marie Ntumba Nzenza, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gerçek dostlar zor zamanlarda belli olur ve Çin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin dostları arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Üst düzey yetkililerden oluşan bir heyetle çıktığı Afrika turu kapsamında hafta sonunda Nijerya'da bulunan Wang'ın, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki temaslarının ardından Botsvana, Tanzanya ve Seyşel Adaları'na geçmesi bekleniyor.