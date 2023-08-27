Çin'den Libya'daki şirketlerine talimat

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Kuni ile Çin Devlet Başkanı Şi, 22-24 Ağustos'ta Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi çerçevesinde görüşme yaptı.

Libya'nın ekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarının desteklenmesinde Çin'in oynayabileceği role vurgu yapan Kuni, "Çin küresel bir güç olarak Libya'da istikrarın sağlanması konusunda tüm uluslararası şirketlere güçlü ve güven verici bir mesaj veriyor." ifadelerini kullandı.

Kuni, Çin'in ekonomik kalkınma modelinden övgüyle söz ederek, Libya'nın yeniden imar projelerinde Pekin'in tecrübelerine ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Çin-Libya ilişkilerinin yeni küresel ekonomik blok BRICS'in gittiği yöndeki stratejik ve ekonomik beklentilere göre gelişmesini önemsediğini aktaran Şi, Çinli şirketlere Libya'daki çalışmalarına geri dönmeleri ve ülkenin yeniden yapılanması sürecini desteklemeleri talimatı vereceğini ifade etti.