Çin'den Litvanya kararı

Reuters 22 Kasım 2021 Pazartesi 09:25 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 09:25

Çin, Tayvan'ın Litvanya'da diplomatik temsilcilik açmasının ardından Litvanya ile diplomatik ilişkilerinin maslahatgüzar seviyesine indireceğini açıkladı.

Özerk ve demokratik yönetilen Tayvan'ı ayrı bir devlet olma hakkı bulunmayan kendine ait bir bölge olarak gören Çin, Tayvan ile ilişkilerini azaltması ya da koparması için diğer ülkeler üzerinde baskılarını artırıyordu.

Litvanya, Çin'in "Tek Çin" politikasına saygı duyduğunu belirtirken, Çin'in attığı adımdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ancak Tayvan ile işbirliğini artırma kararını savundu. Litvanya, dışişleri bakanının Washington'a giderek ticaret ve yatırım projeleri üzerine görüşmelere yapacağını açıkladı.

Çin, Litvanya'nın Tayvan'a kendi adıyla ofis açmasına izin vermesinin ardından Litvanya'ya olan memnuniyetsizliğini bu yaz dile getirmişti. Çin, Ağustos'ta büyükelçisini geri çağırmıştı.

Tayvan, Avrupa'daki ve ABD'deki diğer temsilciliklerinde Taipei kentinin ismini kullanıyor. Ancak, Tayvan geçen Perşembe Litvanya'da Tayvan adını kullara