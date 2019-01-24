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Çin'den 'nükleer' gözdağı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Roket Gücü, 4 bin 500 kilometre menzilli nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip DF-26 balistik füze testi gerçekleştirdi.Çin Halk Kurtuluş Ordusu Roket Gücü, 4 bin 500 kilometre menzilli nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip DF-26 balistik füze testi gerçekleştirdi.

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  • TM Dijital Haber Merkezi
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Roket Gücü, 4 bin 500 kilometre menzilli nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip DF-26 balistik füze testi gerçekleştirdi.
 
Geçtiğimiz günlerde ABD’nin Çin'in yapay adalarının kara sularına savaş gemisi göndermesinin ardından harekete geçen Çin, DF-26 balistik füzelerini alarma geçirdiğini duyurmuştu.
 
Çin'in orta ve büyük gemileri hedef alan yeni nesil orta menzilli balistik füzesi olan DF-26, hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıkları taşıyabiliyor.
 
DF-26’nın Çin’in kuzeybatı platosu ve çöl alanlarında faaliyet gösteren Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Roket Gücü altındaki bir tugaya bağlı olduğu bildirdi.
 
Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ABD donanmasına ait savaş gemisinin Güney Çin Denizi'ne girmesine tepki göstererek Vaşington yönetimini bölgede provokasyona son vermeye çağırmış, ABD gemisini uyarmak için uçak ve savaş gemileri gönderdiğini ve ABD’ye sağlam bir cevap verileceğini belirtmişti.
 
Uzmanlar, DF-26'nın Çin'in topraklarını koruma yeteneğine sahip olduğunu belirtiyor. Çin'in daha iç bölgelerinden atış yapılsa bile, DF-26'nın Güney Çin Denizi'ni kapsayacak kadar geniş noktalara ulaşabileceğini, 4 bin 500 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabildiğini, ABD'nin Batı Pasifik’te bulunan Guam Adası’ndaki deniz üsleri de dahil olmak üzere hedefleri başarıyla vurabileceğini belirtiyor.
 

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