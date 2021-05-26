Çin'den nükleer hamlesi! Onay verildi

26 Mayıs 2021 Çarşamba 21:41 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 21:41

Pekin yönetimi nükleer teknoloji alanındaki yatırım kararlarını uygulamaya devam ediyor. Nükleer güç ve teknolojiler alanında çalışmalar gerçekleştiren Çin Ulusal Nükleer Şirketi, Fujian eyaleti Changbiao adasında iki adet nükleer reaktör inşa ediyor.

Popular Mechanics sitesinde yer alan habere göre "China Fast Reactor 600 (CFR-600)" olarak isimlendirilen nükleer reaktörlerinin 2023 ve 2026 yılları içerisinde faaliyetlerine başlaması bekleniyor.

Ek olarak söz konusu reaktörlerin çalışma prensiplerinin bir sonucu ortaya çıkan yakıt (plütonyum) fazlalığı Çin'in nükleer silah geliştirme projesine kapı arayabilir mi sorusunu gündeme getiriyor.

SavunmaTR'nin haberine göre CFR-600 reaktörü "mixed oxide (MOX)" adıyla bilinen ve atık plütonyum ile tükenmiş uranyumdan oluşan bir yakıt kullandığı, reaktörlerin 1500 MWt ve 600 MWe enerji üretebildiği belirtiliyor.

Nükleer Silahsızlanma Politikası Eğitim Merkezi (Nonproliferation Policy Education Center, NPEC) araştırmacıları, reaktörler sayesinde Çin'in 2030 yılıyla birlikte 1270 adet nükleer savaş başlığına sahip olabileceğini ifade ediyorlar.