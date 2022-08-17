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Dünya

Çin'den Rusya kararı

Çin Savunma Bakanlığı, Hindistan, Belarus ve Tacikistan'ın da katılacağı ortak tatbikat için Rusya'ya asker göndereceklerini duyurdu.

IHA17 Ağustos 2022 Çarşamba 14:41 - Güncelleme:
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Çin, ortak tatbikat gerekçesiyle Rusya'ya asker gönderecek. Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikatlara katılımın güncel bölgesel ve uluslararası durum ile bağlantılı olmadığı belirtildi. Hindistan, Belarus ve Tacikistan'ın da katılacağı ortak tatbikatın devam eden iş birliği anlaşmasının bir parçası olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Amaç, katılımcı ülkelerin orduları ile pratik ve dostane işbirliğini derinleştirmek, katılan taraflar arasındaki stratejik ortaklığı geliştirmek ve çeşitli güvenlik tehditlerine yanıt verme yeteneğini güçlendirmektir" denildi.

Çin ve Rusya'nın katıldığı ortak tatbikatlar geçtiğimiz yıllarda da yapılmıştı.

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