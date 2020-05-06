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Dünya

Çin'den Rusya'ya 158 milyon maske

Rusya Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Çin'den 158 milyon maske tedarik edildiği duyuruldu.

IHA06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:39 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:39
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Rusya Federasyonu, koronavirüsle mücadele döneminde halkı bilgilendirmek amacıyla açtığı özel internet sitesinde, Çin’den rekor sayıda tıbbi malzeme tedarik edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Çin’den 158 milyon maske, tıbbı personel için 1.9 milyon koruyucu kıyafet, hastalar için 1.6 milyon solunum cihazı tedarik edildi" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, ülkenin günlük maske kullanım sayısını 12 milyon olarak duyurmuştu. Rusya Federasyonu tarafından yapılan son açıklamalara göre, ülke genelindeki koronavirüs vaka sayısı 165 bin 929’a, can kaybı ise bin 537’ye yükseldi.

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