Çin'den Rusya'ya yardım teklifi

IHA 19 Mart 2020 Perşembe 09:38 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 09:38

Çin’in Vuhan şehrinden tüm dünyaya yayılan ve Rusya’nın da etkilendiği korona virüsü ile ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi telefon görüşmesi yaptı. Çin’in Vuhan şehrinde dün hiç yeni bir Covid-19 vakasının tespit edilmemesi ve yakın zamanda virüsün yayılımını alınan tedbirlerle durdurmayı başaran Çin’e övgü dolu sözler sarf eden Lavrov, mevkidaşına Çin’de yaşanan kayıplar nedeniyle de başsağlığı diledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise Çin’in salgınla mücadele başlattığı ilk dönemlerden beri Rusya’nın ülkesine tıbbi yardım desteklerinde bulunduğunu hatırlatarak, “Rusya’ya desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Acil ihtiyaç durumunda bizde yardım göndermeye hazırız” dedi. Rusya’da 147 kişide korona virüsü rastlanılmasından dolayı tedbirlerini artıran Rusya’ya ortak mücadele mesajı veren Çin Dışişleri Bakanı, Lavrov’a, korona virüsü ile ortak mücadele edebileceklerini ifade etti.