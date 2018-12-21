Çin'den ABD'nin 'siber casusluk' suçlamalarına sert tepki gösterdi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Çin'e karşı "yersiz suçlamalarda" bulunduğunu belirterek, bu suçlamaların uluslararası ilişkilerin temel normlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini ve iki ülke arasındaki iş birliğine ciddi zarar verdiğini belirtti.

ABD'ye bu konuda gerekli tepkinin iletildiğin kaydeden Hua, "Çin böyle suçlamalara kararlılıkla karşı çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Çin hükümetinin ticari sırların siber casusluk yoluyla çalınmasına herhangi bir şekilde katılmadığını ve hiç kimseyi desteklemediğini savunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua, "ABD tarafı sözde 'siber hırsızlık' adı altında Çin'e karşı yersiz suçlamalarda bulunuyor ve kendini aldatıyor. Çin asla bunu kabul etmiyor." dedi.

ABD'ye, ikili ilişkilere ve iş birliğine zarar vermemek için "yaptığı hatayı" düzeltmesi ve Çin vatandaşlarına yöneltilen suçlamaları geri çekmesi çağrısı yapan Hua, Washington yönetiminin yabancı hükümet, şirket ve kişilere karşı geniş çaplı dinleme ve izleme faaliyetinde bulunduğunu ve bunun da herkesçe malum olduğunu kaydetti.

ABD Adalet Bakanlığından dün yapılan yapılan açıklamada, Cu Hua ve Cang Şılong adlı iki Çin vatandaşına, yabancı hükümetler ve birçok özel şirketten para çalmaya yönelik bir kampanya kapsamında "bilgisayarlara saldırı düzenlemek ve elektronik dolandırıcılık yapmak üzere gizli anlaşmalar gerçekleştirmek" suçlamaları yönetildiği bildirilmişti.

Söz konusu iki Çinlinin "Advanced Persitent Threat 10", "APT10" ve "Kırmızı Apollo" gibi çeşitli isimleri olan hacker grubu yoluyla 45 Amerikan teknoloji firması ve hükümet kuruluşundan bilgi çaldığı öne sürülmüştü.

Savcılar ayrıca, Cu Hua ve Cang Şılong'u Çin hükümetiyle bağlantılı olmakla suçladı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein bu konuyla ilgili açıklamasında, "Çin, bu eylemlerden sorumlu değilmiş gibi davranmakta zorluk çekecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Washington Post gazetesinde yer alan konuyla ilgili bir haberde, ABD'nin İngiltere, Almanya ve Avusturya gibi birçok müttefikinin Çin'i "ekonomik ve teknolojik suistimal" iddiaları nedeniyle kınayacakları öne sürülmüştü.