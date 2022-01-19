Çin'den Slovenya'ya kınama

AA 19 Ocak 2022 Çarşamba 14:45 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 14:45

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Cao Licien, düzenlediği basın toplantısında, Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın, Tayvan ile ticari ilişkilerini geliştirmek istediklerine ve iki ülkede karşılıklı temsil ofisleri kurmayı planladıklarına ilişkin sözlerini kınadıklarını belirtti.

Çin'in bu girişime kesinlikle karşı olduğunu vurgulayan Sözcü Cao, "Slovenya liderinin tek Çin ilkesine meydan okuyan ve Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyen açıklaması çok tehlikeli." dedi.

Cao, Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz parçası olduğunu belirterek "Kimse Çin halkının ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını ve kabiliyetini küçümsemeye kalkmasın." ifadesini kullandı.

Başbakan Jansa, Hindistan televizyonu Doordarshan'a yaptığı açıklamada, "Slovenya ve Tayvan'ın karşılıklı temsil mekanizması kurmak için çalıştığını" belirterek "Elbette bu büyükelçilikler düzeyinde olmayacak. Birçok AB üyesi ülkeninki ile aynı düzeyde olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

- TAYVAN'IN TEMSİL OFİSİ AÇTIĞI LİTVANYA, ÇİN'İN YAPTIRIMLARIYLA KARŞILAŞMIŞTI

Slovenya'dan önce bir başka AB üyesi ülke, Litvanya, Çin ile ihtilaflı Tayvan'ın ülkesinde kendi adıyla temsilcilik kurmasına onay vermesinin ardından Pekin'in baskı ve yaptırımlarıyla karşılaşmıştı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, 20 Temmuz'da Litvanya'da "Tayvan Temsil Ofisi" adıyla temsilcilik kuracağını duyurmuş, Litvanya hükümeti, 9 Ağustos'ta temsilciliğin kurulmasına izin vermişti.

Çin, iznin ardından Litvanya'daki büyükelçisini geri çağırmış, Litvanya'dan da Pekin büyükelçisini geri çağırmasını istemişti.

Pekin yönetimi, 21 Kasım'da Litvanya ile diplomatik ilişkilerinin derecesini düşürerek maslahatgüzar düzeyinde sürdürülmesi kararını almıştı.

Litvanya da diplomatlarının güvenliklerinden duyulan endişe nedeniyle 15 Aralık'ta Pekin Büyükelçiliğini kapattığını bildirmişti.

Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunan Çin, adanın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına yol açabilecek türden adımlara karşı çıkıyor.

Pekin, Tayvan hükümetinin müstakil diplomatik ilişkiler kurmasını, Birleşmiş Milletlerde (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesini engellemeye çalışıyor.

BM üyesi 13 ülke ile Vatikan'ın resmi olarak tanıdığı Tayvan, diplomatik olarak Pekin'i tanıyan ülkelerde "Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu" adıyla temsilcilikler kuruyor.