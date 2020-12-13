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Dünya

Çin'den Suudi Arabistan'a 2 milyar dolar ödemesi olan Pakistan'a destek

Suudi Arabistan'a 2 milyar dolar ödemesi olan Pakistan'a Çin'in 1,5 milyar dolarlık destek sağladığı aktarıldı.

AA13 Aralık 2020 Pazar 21:43 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 21:44
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Yerel basının Maliye Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Pakistan'ın, Suudi Arabistan’a olan 2 milyar dolarlık kredi borcu için Çin, 1,5 milyar dolarlık destek sağladı.

İslamabad yönetiminin, Suudi Arabistan’a olan ödemesinin 1 milyar dolarını yarın, 1 milyar dolarını ise gelecek ay yapması bekleniyor.

Suudi Arabistan, 2018’de Pakistan’a 3 yıllığına 3 milyar doları nakit, 3,2 milyar doları da petrol ve gaz tedarikinde borç erteleme şeklinde 6,2 milyar dolarlık finansal yardım paketi sağlamıştı.

Suudi Arabistan’ın söz konusu kredinin 1 milyar dolarının ödenmesini talep etmesi üzerine Pakistan, Çin’in ağustostaki yardımı ile Riyad yönetimine bu parayı ödemişti.

Yerel basında ise Suudi Arabistan’ın söz konusu krediyi planlanandan önce talep ettiği belirtiliyor.

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