Çin’den tahliye edilen 243 Avustralyalı karantina altına alındı

IHA 04.02.2020 14:31 - Güncelleme: 04.02.2020 14:31

Çin’de ortaya çıkmasının ardından kısa sürede toplam 427 kişinin ölümüne neden olan korona virüsü nedeniyle, Çin’den tahliyeler devam ediyor. Avustralya da Çin’den vatandaşlarını tahliye eden ülkeler arasına katılarak, 243 vatandaşını ülkeye geri getirdi. Özel bir hava yolu şirketine ait bir uçakla ülkenin turistik adası Noel Adası’nda kurulan karantina merkezine getirilen kişilerde korona virüsü bulgusuna rastlanmadığı belirtildi. Uzman doktorlar tarafından gözetim altında tutulan 243 kişinin, 14 gün süreyle karantina altında tutulacağı ifade edildi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Wuhan’dan uçmakta olan tüm Avustralyalılar güvenli bir şekilde geldi. 241 kişi şimdi Noel Adası’na transfer edildiler ve iyi bakılıyorlar. Hamile bir kadın ve eşi de ayrıca Perth’e transfer edildi ve orada tecrit altında tutuluyor” ifadelerine yer verdi.

100’DEN FAZLA AVUSTRALYALI DA YENİ ZELANDA’YA TAHLİYE EDİLİYOR



Öte yandan, Hong Kong’da korona virüsü kaynaklı bir ölüm vakasının gerçekleşmesinin ardından Yeni Zelanda da Çin’in Wuhan şehrinden ve Hong Kong’tan tahliye çalışması başlatırken, 100’den fazla Avustralyalının da aynı uçakla Yeni Zelanda’nın Auckland şehrine getirileceği belirtildi. Yeni Zelanda Dış İşleri Bakanlığı, tahliye sürecinin başladığını ve Yeni Zelanda’dan hareket eden uçağın Wuhan ve Hong Kong’ta çalışmalarını tamamlayıp yarın gece geç saatte ülkeye iniş yapacağını kaydetti.