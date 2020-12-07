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Dünya

Çin'den Türkiye açıklaması: İçtenlikle karşılıyoruz

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Çin'e gönderdiği ihracat treninin içtenlikle karşılandığı belirtildi.

IHA07 Aralık 2020 Pazartesi 16:33 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 16:33
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, bugün düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’den Çin’e gönderilen ilk ihracat treni ile ilgili soruyu yanıtladı. 

Sözcü, "Türkiye’nin Çin’e ihraç ürünleri taşıyan ilk yük treninin gönderilmesini içtenlikle karşılıyoruz. İstanbul’dan 4 Aralık’ta ayrılan yük treni, 42 konteyner taşıyor ve 8 bin 693 kilometre yol kat ettikten sonra, 12 gün içinde yani gelecek hafta Çin’in Xi’an kentine ulaşacak” dedi.

Covid-19 salgınının başlamasından bu yana küresel lojistik faaliyetlerinin ve ticaretin gerilediğini hatırlatan Çinli sözcü, bu bağlamda kara taşımacılık kanallarının uluslararası taşımacılıktaki rolünün önem kazandığını belirtti. 

Hua, Çin’e ihraç ürünleri taşıyan trenlerin, güzergâh üzerindeki ülkelerin ekonomilerinin toparlanmasına katkı yapacağı gibi, ticari ve kültürel ilişkileri güçlendirerek halklara daha iyi hizmet sağlayacağını dile getirdi.

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