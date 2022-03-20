Çin'den Ukrayna açıklaması

IHA 20 Mart 2022 Pazar 09:54 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 09:54

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çin'in zamanın göstereceği gibi Ukrayna krizi konusunda tarihin doğru tarafında yer aldığını ve bu durumun çoğu ülkenin istekleri doğrultusunda olduğunu söyleyen Yi, "Çin, asla hiçbir dış baskıyı veya zorlamayı kabul etmeyecek. Çin'e karşı her türlü asılsız suçlama ve şüpheye karşı çıkılacaktır" dedi. Çin'in bağımsız kararlar vereceğini de yineleyen Yi, "Biz her zaman barışı korumaktan ve savaşa karşı çıkmaktan yana olduk. Çin'in konumu nesnel, adil ve çoğu ülkenin istekleriyle uyumludur" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Cuma günü Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ile görüşmüş ve Pekin'in Rusya'ya maddi destek vermesi halinde bu kararın sonuçları olacağını belirtmişti.