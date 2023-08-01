İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ağustos 2023 Salı / 15 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9636
  • EURO
    29,5923
  • ALTIN
    1684.08
  • BIST100
    7168.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Çin'den ''ulusal seferberlik'' çağrısı

Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı, hükümetin casuslukla mücadele çalışmalarına halkın tüm kesimlerinin dahil edilmesi gerektiğini belirterek, 'ulusal seferberlik' çağrısında bulundu.

AA1 Ağustos 2023 Salı 18:33 - Güncelleme:
Çin'den ''ulusal seferberlik'' çağrısı
ABONE OL

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organı Global Times'ın haberine göre, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığının resmi WeChat hesabından casuslukla mücadele konusuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, casuslukla mücadele çalışmalarına katkı sağlamaları için toplumun tüm kesimlerinin seferber edilmesinin önemine dikkati çekildi.

"Açık ya da gizli tüm çalışmaların birleştirilmesi" gerektiği vurgulanan açıklamada, casuslukla mücadeledeki mevcut durum "ciddi ve karışık" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, ulusal güvenliği güçlendirmek amacıyla tüm devlet organlarının ve halkın "casusluğa karşı çeşitli güvenlik önlemlerini uygulaması" için çağrıda bulunuldu.

Ulusal güvenlik kurumlarının casusluk ihbarı almaları için irtibatlarını halka duyurması gerektiği ifade edilen açıklamada, aynı zamanda "hassas bilgileri ihbar eden kişilerin gizliliğinin sağlanması gerektiğine" işaret edildi.

Çin'in yenilenen casuslukla mücadele yasasında, "Tüm devlet organları, silahlı kuvvetler, siyasi partiler, halk, işletmeler ve diğer sosyal kuruluşlar, casusluk faaliyetlerini önlemek, durdurmak ve ulusal güvenliği korumakla yükümlüdür." ifadesi yer alıyor.

Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı, ülkenin istihbarat birimlerinin bağlı olduğu birim olarak biliniyor.

  • devlet güvenlik
  • casuslukla mücadele
  • ulusal seferberlik

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.