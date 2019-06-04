Çin'den ABD'ye karşı yeni 'ticaret savaşı' hamlesi
Ticaret savaşlarında Çin'den yeni hamle... Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan, ABD'yi ziyaret etmeyi planlayan Çinli vatandaşlara seyahat uyarısı.
- star.com.tr
Ticaret savaşlarında Çin'den yeni hamle... Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan, ABD'yi ziyaret etmeyi planlayan Çinli vatandaşlara seyahat uyarısı.
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