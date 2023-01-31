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Dünya

Cindy Williams hayatını kaybetti

ABD'de 1970'li yıllarda şöhret olan ve çok sayıda dizide rol alan oyuncu Cindy Williams, 75 yaşında hayatını kaybetti.

AA31 Ocak 2023 Salı 21:54 - Güncelleme:
Cindy Williams hayatını kaybetti
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Vefat haberini duyuran aile sözcüsü Liza Cranis, Williams'ın kısa bir hastalık geçirmesinin ardından 25 Ocak'ta Los Angeles'ta hayata gözlerini yumduğunu belirtti.

Cranis, Williams için, "Ölümü, asla kelimelerle ifade edilemez ve üstesinden gelinemez derecede bizi üzdü." açıklamasında bulundu.

Williams'ı tanımanın bir ayrıcalık olduğunu belirten Cranis, "Herkesin sevdiği parlak bir karakteri olan kibar, güzel, cömert ve çok iyi espri anlayışına sahip biriydi." dedi.

1976'dan başlayıp 8 sezon süren "Laverne & Shirley" dizisindeki rolüyle parlayan Williams, George Lucas'ın yönettiği "American Graffiti" ve Francis Ford Coppola imzalı "The Conversation" filmlerindeki rolüyle de tanınmıştı.

  • Cindy Williams
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