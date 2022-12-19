Çin'e, ABD'ye karşı gelişmekte olan ülkelere yönelmesi tavsiyesi

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Hong Kong'da düzenlenen seminerde konuşan Huang, ABD'nin küresel stratejisinde ağırlığı Asya'ya verdiği ve bölgesel ittifaklarını güçlendirdiği bir dönemde Çin'in de küresel planda dengeleyici alternatiflere yönelmesi gerektiğini vurguladı.



Washington'ın Çin'i küresel hegemonyasına karşı "sistematik tehdit" olarak gördüğünün altını çizen Huang, Pekin'in buna karşı, yüzünü yükselen Batı dışı ülkelere çevirmesini önerdi.

Huang, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyüklüğünün gelişmiş ülkeleri geride bıraktığına dikkat çekerek, "Artık tek kutuplu bir dünya yok, Batı'nın son sözü söylediği bir dünya yok." ifadelerini kullandı.

ABD'nin küresel hakimiyete odaklandığı stratejine karşı Pekin'in "ulusal egemenliği" öncelediğine vurgu yapan Huang, ancak gelişmekte olan ülkeler arası dayanışmanın dünyada bir "güçler dengesi" yaratabileceğine işaret etti.

